«Разок посмеемся, а потом с этим придется жить»: Поклонская разгневалась на звезд в политике

26.02.2020, 20:21, Новости дня

Депутат Госдумы отреагировала на желание Шнурова и Валерии участвовать в выборах.

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская на своей странице в Facebook написала своеобразное послание звездам. Депутат адресовала свой пост в основном тем из них, кто в последнее время заявляет о своих политических амбициях.

Поклонская попросила звезд шоу-бизнеса уменьшить эти амбиции и заняться тем, что у них получается лучше всего, то есть своим делом. «Кто следующий после Шнурова и Валерии?» – задалась она вопросом. И попыталась предположить: Настя Ивлеева, Элджей, Алена Водонаева, Ольга Бузова?

«Какие законопроекты нам предложат Киркоров и Басков? Нужен ли будет микрофон Никите Джигурде? Как будет называться фракция рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?» — не унимается депутат.

Она высказала предположение, что при таком раскладе и «Голубой огонек» в Новый год будут снимать в Госдуме. Политик призналась, что выбирать, конечно, будут россияне, однако предостерегла от превращения политики в шоу.

«Разок посмеёмся со «звёздным десантом», а потом с этим придётся жить», — заключила она.

В свою очередь, Сергей Шнуров заявил, что вступил в Партию роста, чтобы бороться с политическим «зашкваром».

«Я еще не стал кандидатом и не успел еще ничего сделать, а меня уже во всем обвинили в том, что меня купили и так далее. Но если никто не будет заниматься политикой и политика будет таким (как сейчас) «зашкваром», у нас и будет такая Госдума, замечательная. Так и будем сидеть и смотреть, кто же их выбрал? Так мы же их и выбрали», — сказал музыкант.

Фото: Facebook