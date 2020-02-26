В День неторопливости российские знаменитости рассказали, как проводят свободное время

26.02.2020, 20:21, Разное

Сегодня, 26 февраля, празднуется День неторопливости, введённый итальянцами в 2007 году. Лев Лещенко, Елена Проклова, Оскар Кучера и другие российские знаменитости рассказали, как проводят свободное время.
Мэтр отечественной эстрады Лев Валерьянович Лещенко считает, что совсем не обязательно выделять время для себя в какой-то определённый день, делая из него праздник. Для этого просто нужно правильно составить график, оставив свободное «окно», и посвятить его любимому занятию. Артист проводит досуг за чтением, просмотром спортивных программ, гуляя с собакой, а иногда просто лёжа на диване. Елена Проклова старается свободное время уделять семье, уходу за домашними питомцами и цветами. Последнее занятие она считает своим «релаксом и медитацией», помогающими «упорядочить мысли». Оскар Кучера очень любит хоккей и около трёх раз в неделю старается выходить на лёд. Не менее важным артист считает время, проведённое в кругу семьи, совместные выезды на природу или походы в кино.


Актриса и депутат Госдумы Елена Драпенко признаётся, что свободного времени у неё практически нет, но, когда оно всё же выпадает, то предпочитает уехать на дачу и ухаживать за цветами. Телеведущий и спортсмен Олег Тактаров в беседе с журналистами интернет-портала Nation News признался, что любит читать книги по эзотерике. Кроме того, он часто участвует в товарищеских матчах по футболу, и команды у него есть во многих странах.



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