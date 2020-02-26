Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro снова появился в магазинах после быстрой продажи первой партии

26.02.2020, 20:21, Разное

Китайская компания Xiaomi смогла всего за три дня распродать первую партию смартфонов Mi 10 Pro после анонса. С 25 февраля гаджет снова появился на полках торговых точек.

Клиенты имеют возможность приобрести топ-модель с 12 Гб оперативной и 512 Гб собственной памяти, отдав за нее 853 доллара. За $711 можно обзавестись мобильным аппаратом с меньшей емкостью хранилища. По такой значительной стоимости компания Xiaomi в первый раз продает свои технологические изобретения. По словам ее представителей, с 13 февраля, когда Mi 10 Pro появился в розничной продаже, было реализовано 100 тысяч экземпляров, что очень существенно для девайсов данной ценовой категории.

Линейка Mi 10 представлена на рынке отличной конструкцией, премиальными материалами корпуса, мощной аппаратной конфигурацией с полезными техническими новинками в области камеры, дисплея, производительности системы и качества звука. В предстоящих планах фирмы Xiaomi предпринять все возможные меры для уменьшения ценовых ограничений на флагманские гаджеты, принимая во внимание отделение Realme в отдельный бренд. В руководстве китайского производителя пообещали в дальнейшем выпускать более впечатляющие телефоны.

Свой первый смартфон серии Mi под номером 1 авторы проекта анонсировали летом 2011 года. Спустя год прошла премьера Mi 2, а на следующий публика услышала о третьем аппарате сегмента. Плодотворная работа позволила компании оказаться на пятом месте в перечне мобильных марок Китая. В начале позапрошлого года в РФ компания представила лимитированную серию флагмана Mi Mix 2 Special Edition белого цвета и в цельнокерамическом корпусе. Весной того же года Xiaomi впервые за время своей деятельности попала на первую позицию по реализации продукции в онлайн-маркетах РФ.