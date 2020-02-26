СК проверит сообщения о заражении самарских школьников туберкулезом от учителя

26.02.2020, 20:19, Новости дня

В СМИ появились сообщения о заражении нескольких школьников туберкулезом от учителя физкультуры в одной из самарских школ, следователи проверяют эти сведения, информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары… начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – передает РИА «Новости» сообщение СУ СК.

Перед этим жительница Самары написала в Twitter, что в школе №36 Самары несколько детей якобы заразились туберкулезом от учителя физкультуры. Он умер от открытой формы болезни. Она утверждает, что дети продолжают заражаться.

Проверку проводит также департамент образования города и управление Роспотребнадзора по области.

Замглавы Самары Елена Чернега сообщала, что этот учитель физкультуры не работал в школе с конца 2018 года. В период трудоустройства своевременно проходил ежегодное медицинское освидетельствование, у него не было ограничений по допуску к работе.

В октябре разгорелся скандал в Нижнем Тагиле, где в одной из местных школ у педагога выявили туберкулез, из-за чего детей направили в тубдиспансер.