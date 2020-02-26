Продавцу смертельно опасного алкоголя вынесен приговор в Смоленске

26.02.2020, 20:06, Новости дня

Продавцу смертельно опасного напитка вынесен приговор в Смоленске. Как передает ГТРК "Смоленск", мужчина занимался оптовым распространением спиртосодержащей жидкости в Смоленской области.

Преступную деятельность он начал в 2015 году, когда впервые перепродал партию суррогата. В составе смеси был ядовитый метанол. Вместе с помощником он распространил всю партию фальсифицированного напитка. В результате после его употребления от отравления погибли две жительницы Сафонова. Тогда обвиняемому удалось скрыться.

Как рассказала официальный представитель СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева, в результате следственно-оперативной работы были проведены более 50 экспертиз, прошли допросы десятков свидетелей. Около 10 тысяч емкостей с суррогатом конфисковано. Преступника, объявленного в федеральный розыск, удалось задержать за границей. Приговор суда — почти семь лет исправительной колонии строгого режима.

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ГТРК "Смоленск"



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