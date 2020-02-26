Чемпион России по футболу будет награждаться новым трофеем

26.02.2020, 20:06, Новости дня

Российская премьер-лига представила новый трофей, который будет вручаться чемпиону РФ по футболу. Новый кубок получит команда, выигравшая текущий чемпионат России. Турнир завершится 17 мая 2020 года.

Трофей выполнен из латуни, а его верхний слой покрыт золотом и никелем. Теперь новый кубок чемпионов будет весить шесть килограмм, а его высота составляет 65 сантиметров. Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал смену трофея.

"Мы рады представить новый трофей чемпионов РПЛ. Главная его ассоциация – это мяч, который вонзается в сетку ворот – сообщил Прядкин, слова которого приводит официальный сайт премьер-лиги. – Кубок получился очень динамичным, красивым и главное уникальным"

🏆 Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7

— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020

"Что касается порядка вручения и регламентных норм, то они не будут меняться. Та из команд, которая выиграет че6мпионат три раза кряду или пять раз в общей сложности, получит новый трофей на вечное хранение".

Напомним, что чемпионат РФ возобновится 28 февраля. По итогам 19 туров перовую строчку занимает петербургский "Зенит", имеющий в своем активе 45 очков. Ближайшие преследователь "Краснодар" отстает от сине-бело-голубых на десять баллов.



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