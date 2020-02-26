В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
26.02.2020, 20:05, Новости дня
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
«Мы находимся у начала эпидемии коронавируса. Цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить», – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства добавил, что настаивает на телефонной конференции с участием министров здравоохранения всех федеральных земель ФРГ. «Есть множество людей, которые имели контакт с заболевшими», – отметил Шпан.
На данный момент в Германии подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.
Напомним, ранее первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции и Бразилии.
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