В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

26.02.2020, 20:05, Новости дня

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Мы находимся у начала эпидемии коронавируса. Цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить», – приводит его слова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что настаивает на телефонной конференции с участием министров здравоохранения всех федеральных земель ФРГ. «Есть множество людей, которые имели контакт с заболевшими», – отметил Шпан.

На данный момент в Германии подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.

Напомним, ранее первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции и Бразилии.