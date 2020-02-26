Беспроводной модуль Fibocom L610 поддерживает LTE Cat.1

26.02.2020, 20:04, Разное

Представители компании Fibocom презентовали интернет-модуль L610, который развивает скорость 10 Мб/с. Показ очередного технологического проекта изготовителя состоялся во время форума Embedded World 2020.

Фирма Fibocom именует себя главным поставщиком решений для беспроводных встраиваемых модулей сотовой связи для интернета вещей. Платформой ее очередной разработки является UNISOC 8910DM — первый на планете процессор, способный поддерживать LTE Cat. 1bis. Он «выдает» скорости до 10 Мб/с, GSM, TDD-LTE и FDD-LTE. Также эксперты упоминают связь на небольшом расстоянии по Bluetooth и Wi-Fi. В списке параметров оснащения Fibocom L610 — интерфейсы UART, USB, I2C и SPI. Выделяется технология VoLTE и присутствие кодека.

Как рассказали представители фирмы, модули Cat.1 по сравнению с версиями NB-Iot и 2G имеют преимущества в покрытии сети, задержках и скорости. Новое устройство разрешается использовать в аппаратах мониторинга активов, смарт-счетчиках, сетях внутренней связи и прочих решениях для розничной и промышленной торговли.

Фирма Fibocom находится в Китае, основана в 1999 году и на данный момент является одной из основных в Поднебесной по изготовлению бюджетных и простых беспроводных модулей с 2G, 3G и GPS. Продукция компании активно применяется в условиях с высокими запросами к стабильности и производительности. Fibocom оказывает помощь технического характера своим потребителям по всему миру и выбирает известных дистрибьюторов для работы с собственными специалистами для решения вопросов в области использования и оперативного реагирования.