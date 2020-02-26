Сын Марины Александровой Андрей увлекся игрой на гитаре

26.02.2020, 20:04, Разное

Актриса Марина Александрова опубликовала на своем аккаунте в Instagram фотографию 7-летнего сына Андрея. Мальчик запечатлен со спины и играет на гитаре.

По словам знаменитости, её ребенок долгое время увлекается музыкой и футболом, и считает, что будущее поколение станет лучше нынешнего. Мальчика запечатлел его папа Андрей Болтенко. В подписи к публикации Александрова отметила: на снимке сын прекрасно совместил футбол (был одет в футболку с фамилией Марадона) и музыку (гитара). Интернет-пользователи восхитились данным кадром, нахваливая талант Андрея.

Как известно, актриса не очень часто публикует семейные фотографии. В основном, это автопортреты и рабочие эпизоды. Александрова старается быть хорошей супругой и матерью, из-за чего ей не хочется делиться семейными моментами в соцсетях. Напомним, знаменитость замужем за режиссёром Андреем Болтенко – пара вместе более 7 лет и воспитывают двоих детей.