Суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов Порошенко на его принудительный привод в ГБР

26.02.2020, 19:54, Новости дня

Киевский апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов пятого президента Украины, народного депутата от «Европейской солидарности» Петра Порошенко на решения о принудительном приводе его на допросы в Государственное бюро расследований. Об этом 26 февраля агентству «Интерфакс-Украина» сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

«Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, так как постановление не подлежит обжалованию», – сказала Геведзе.

В комментарии «Украинской правде» она уточнила, что жалоб было две.

21 февраля судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допросы в качестве свидетеля.

Первое определение касается расследования уголовного производства о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что «повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы». Второе определение касается расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки. В определениях было сказано, что они не подлежат обжалованию. Привести Порошенко в бюро 28 февраля и 6 марта должны сотрудники Национальной полиции.

В Госбюро заявили, что Порошенко игнорирует вызовы на допросы, поэтому бюро решило обратиться в суд.

Адвокаты пятого президента назвали решения суда политическими и обратились с жалобами в пять инстанций – Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Высший совет правосудия и два суда (Киевский апелляционный и Печерский районный). В жалобах адвокаты говорили о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований Уголовного процессуального кодекса о личном присутствии народного депутата на заседании.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.