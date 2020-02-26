Госдепартамент издал новые предупреждения в связи с распространением коронавируса

26.02.2020, 19:52, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг опубликовали новые, более жесткие рекомендации для лиц, совершающих поездки в Иран, Италию и Монголию, предупредив о риске заражения коронавирусом и возможных сложностях, связанных с усилиями по сдерживанию распространения заболевания.

Госдепартамент призывает граждан США проявлять повышенную осторожность при поездках в Италию и Иран. Обе страны борются со вспышками коронавируса.

Ранее США уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Иран в связи с риском похищений и задержаний.

Госдепартамент также призывает американцев воздержаться от поездок в Монголию в связи с ограничениями, введенными на фоне распространения коронавируса в соседнем Китае.



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