«Вы там живы вообще?» — NYT рассказала, как коронавирус лишил Благовещенск китайской прибыли

26.02.2020, 19:47, Новости дня

Со вспышкой коронавируса жизнь в российском Благовещенске, расположенном по ту сторону реки от китайского города Хэйхэ, замерла. Как отмечает The New York Times, без туристов и партнёров из Поднебесной местному бизнесу приходится несладко. Да и сам Китай теряет с таким трудом наработанный среди россиян позитивный имидж.



Reuters

Где-то в полукилометре от охваченного коронавирусом Китая, на другом берегу заледеневшего Амура, в российском Благовещенске в кафедральном соборе прошла воскресная служба о спасении от эпидемии, пишет The New York Times.

Молебен на китайском и русском языках для верующих из обеих соседних стран провёл православный иерей Дмитрий Чжан. По мнению издания, это событие показывает, насколько тесно стали связаны друг с другом судьбы двух государств и как сильно ощущается влияние опасного вируса даже в столь отдалённых местах, как Благовещенск.

Пока из-за эпидемии в Ухани не начали умирать люди, а страх перед коронавирусом не распространился далеко за пределы КНР, небольшой приграничный российский город делал ставку на сближение с находящейся под боком Поднебесной.

Однако с указом Москвы о закрытии границ и о запрете на въезд для граждан КНР мечты о бурной торговле с Китаем пришлось поставить на паузу. Без друзей из Поднебесной местный бизнес чувствуют себя неважно, гостиницы стоят пустыми, а университет лишился сотен платников, которые уехали домой на новогодние праздники и попросту не смогли вернуться на учёбу.

С другой стороны страдает и сам Китай, теряя свой образ «благотворной силы, от которой РФ может быть только польза», и укрепляясь в глазах россиян как «источник болезни» и символ неопределённости и «порушенных надежд».

«Всё замерло. Это цепная реакция. Один за другим эта болезнь убивает сферы бизнеса», — сетует Юлия Тавитова, генеральный директор компании «Амуртурист», занимающейся размещением китайских туристов на российской стороне Амура. Руководительнице пришлось сократить половину своих сотрудников.

Крупнейшая гостиница Благовещенска «Азия» со своими 18 пустующими этажами без многочисленных постояльцев из КНР больше напоминает «корабль-призрак». Размещённые на первом этаже сувенирные магазины, рассчитанные в основном на китайских покупателей, сегодня остаются без выручки.

По ту сторону реки китайский город Хэйхэ, где насчитывается несколько подтверждённых случаев коронавируса, светится неоновыми огнями. Власти повесили множество знаков вроде «Вперёд, Ухань! Вперёд, Китай!» Только эти иероглифические призывы в Благовещенске мало кто может прочесть. По наблюдениям The New York Times, здесь нет ни паники, ни даже лёгкой тревоги — в основном недовольство из-за роста цен на овощи, из-за того, что поставки из Китая прекратились. Несмотря на рекомендации российского правительства, медицинские маски никто не носит.

Тем не менее без нагнетания паники и «диких слухов» в соцсетях не обошлось. Кто-то писал, что вирус был создан в секретной китайской, а может, американской лаборатории. Другие утверждают, что заражённые китайцы пробрались через границу, да и вообще Благовещенск скоро закроют на карантин.

«Люди звонят из Москвы и спрашивают: «Вы там живы вообще?» — рассказывает доцент кафедры истории РФ и специальных исторических дисциплин Благовещенского государственного педагогического университета Андрей Друзяка.

По словам китайской предпринимательницы Ли Лихуа, приехавшей в Благовещенск в 90-е, успешно пережившей не один финансовый кризис в РФ и сумевшей построить собственную «маленькую империю» ресторанов и недвижимости, сейчас ситуация обстоит намного хуже. Китайские рабочие, которые должны помочь закончить строительство четырёх 10-этажных жилых домов на окраине города, не могут попасть в Россию, а местные предприниматели не хотят рисковать и так тесно сотрудничать с китайским бизнесом.

Другая предпринимательница Татьяна Капустина вместе со своим супругом занимается продажей домашнего мёда — главным образом в Китай. Если в прошлом году она продала 50 тонн, то в этом — ноль. «Китай не развалится, но никто не знает, когда и как всё это закончится. Неопределённость — наша самая большая проблема», — комментирует россиянка.

Как напоминает The New York Times, всего три месяца назад Благовещенск и Хэйхэ отметили завершение строительства моста, соединившего два города, — важный пример того, как две страны сумели побороть «подозрения, страхи и даже неприкрытую враждебность», которые на «протяжении десятилетий витали над рекой и даже привели в скоротечному вооружённому конфликту в 1969 году».

Теперь же подозрения, подогреваемые «хором националистских голосов в соцсетях» и слухами на улицах, вернулись обратно.

В деревне Волково под Благовещенском расположена больница, в которую отправляют на карантин всех китайцев, прибывших в регион после начала эпидемии в Ухани. Глава сельсовета Джасур Самандов признаётся, что уже устал успокаивать местных жителей, поднимающих панику из-за больных китайцев, якобы вырвавшихся на улицу, или того, что столовые приборы из больницы могут попасть в соседнюю школу.

Впрочем, в целом всё-таки в Благовещенске врагов в китайцах не видят — просто две страны, стремительное сближение которых казалось неотвратимым, внезапно застопорились на своём пути навстречу друг к другу. Как быстро они продолжат это движение, зависит от того, когда пострадавшая китайская экономика вновь встанет на ноги и начнёт потреблять российские газ и нефть, «базу для сотрудничества между Москвой и Пекином».

Более насущная проблема на сегодня состоит в необходимости вновь открыть границу. Луань Бохань, 22-летний студент Благовещенского государственного педагогического университета из Китая, на праздники домой не поехал и теперь остался одним из немногих своих одногруппников, кто сегодня ходит на занятия. Молодой человек рассказывает, что с открытой дискриминацией в РФ не сталкивался. Только иногда при виде Луаня маленькие дети на улице кричат: «Китайский вирус!» — и разбегаются.

Россиянин и большой фанат Поднебесной Александр Кожин, который по большей части живёт в Хэйхэ, но из-за закрытия границ застрял в Благовещенске, считает, что коронавирус могли создать американцы, чтобы «подорвать успех и позитивный имидж Китая». А вот России, по мнению Кожина, по поводу болезни переживать нечего: «Двести граммов водки убьют любой вирус».