Мать четверых детей в Омской области возили из одной больницы в другую, пока она не умерла

26.02.2020, 19:44, Новости дня

Минздрав Омской области и местная прокуратура начали проверять больницы двух районов, куда поочередно возили мать четверых детей. В итоге женщина скончалась.

Открытое письмо к министру здравоохранения Омской области Дмитрию Вьюшкову опубликовал на сайте BK55 редактор районной «Нашей газеты» Леонид Евсеев. Он рассказал о поступлении жены его брата, матери четверых детей, 44-летней Елены Евсеевой, в больницу. 13 февраля Елена почувствовала головную боль и тошноту, обратилась к терапевту в центральную райбольницу. Врач выписал ей препараты, которые должны были нормализовать высокое давление, и отправил домой, передает РИА «Новости».

Однако к вечеру ее состояние ухудшилось. На скорой помощи ее увезли в центральную больницу Горьковского района, а оттуда по неизвестной причине в другу – за 40 километров в Калачинском районе. На следующий день ее снова отправили в больницу Горьковского района, а через несколько дней из реанимации повезли в Калачинскую больницу.

19 февраля женщина умерла от ишемического инсульта и отека мозга.

26 февраля после публикации открытого письма минздрав и прокуратура заявили о начале проверок.

«Специальной комиссии предстоит скрупулезно изучить все обстоятельства госпитализации пациентки; документы; лабораторные исследования, а также патологоанатомическое заключение… Проверка коснется центральных районных больниц Горьковского и Калачинского районов», – сообщили в Минздраве Омской области.



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