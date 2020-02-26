В России 3 новых зараженных коронавирусом. Из-за вируса россиянам не рекомендуют ездить в Италию и не будут выдавать визы иранцам

26.02.2020, 19:43, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 26 февраля, что у трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением», – подтвердила Попова на брифинге в Москве в среду. Всего с лайнера были эвакуированы восемь россиян, они будут находиться две недели в карантине в специализированной больнице в Казани.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила в среду, что Россия из-за коронавируса с 28 февраля прекращает выдавать визы гражданам Ирана, как транзитные, так и обычные. Но на деловые и гуманитарные визы, выдаваемые иранцам, ограничения пока вводиться не будут.

Также Голикова заявила, что власти из-за коронавируса «просят россиян воздержаться» от посещения Италии, как в составе туристических групп, так и частным образом. Власти России, по ее словам, «готовы жестко следить за ситуацией» с коронавирусом в этой стране, но пока ограничения вводить не готовы. В то же время, по ее словам, правительство «обсуждает усиление ответственности» за нарушение карантина по коронавирусу.

Отдельно с марта из-за коронавируса будет ограничено авиационное сообщение России с Южной Кореей.

«С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливается все

авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями кроме

«Аэрофлота» и «Авроры», – сказала Голикова. – «Аврора» будет [работать] в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан», «Аэрофлот» будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F Шереметьево».

Казахстан из-за ситуации с коронавирусом также вводит домашний карантин для граждан, которые прибывают из Южной Кореи, Японии, Италии, Ирана, Гонконга, Макао, Тайваня и КНР. Граждан Казахстана, которые находятся в Иране и Италии, власти этой страны призвали до 1 марта вернуться домой и пообещали возместить им расходы на авиабилеты.

По состоянию на 26 февраля число заразившихся уханьским коронавирусом во всем мире превысило 80 тыс. человек, умерли от связанных с ним осложнений более 2700 человек. Заболевания, связанные с коронавирусом, помимо Италии, были зафиксированы в других европейских странах: Испании, Франции, Австрии, Хорватии, Швейцарии и Албании, а также в Бразилии и в Алжире. Продолжает расти число заболевших в Южной Корее, где инфицированы уже 1146 человек, а также в Иране. Там о заражении коронавирусом объявили замминистра здравоохранения и депутат парламента, а число умерших уже составило 16 человек.