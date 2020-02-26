Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля: Путин согласился с датой

26.02.2020, 19:43, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением провести общероссийское голосование по поправкам к Конституции 22 апреля. Об этом 26 февраля сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников, а позже подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 

«Да, Путин Владимир Владимирович согласился с этим только что», –

сказал он. 

Ранее среди возможных дат называлось 12 апреля. Также власти ранее пообещали, что день голосования будет выходным: в Кремле рассчитывают, что таким образом на участки придет больше людей. 

 

Путин объявил о планах по внесению поправок в Конституцию РФ во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. 20 января законопроект о поправках был внесен в Госдуму и уже 23 января был рассмотрен депутатами в первом чтении. Однако окончательная версия поправок пока еще дорабатывается. 

 

Среди поправок, которые, вероятно, будут внесены в Конституцию: 

приоритет российских законов над нормами международного права;
ограничение на занятие высших должностей для лиц, когда-либо имевших второе гражданство или вид на жительство в другой стране;
запрет высшим должностным лицам иметь счета или другие активы за рубежом (свое согласие с этой поправкой Путин подтвердил 26 февраля); 
запрет одному человеку занимать пост президента более двух раз; 
индексация пенсий и социальных пособий. 

 



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