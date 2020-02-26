Комаровский: Когда я сказал про респираторы и костюмы медико-биологической защиты, мне сообщили, что в Украине пустые склады. Все продали в Китай!

26.02.2020, 19:42, Новости дня

Украина продала свои респираторы и костюмы медико-биологической защиты Китаю, где происходит вспышка коронавирусной инфекции. Об этом украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сообщил в интервью журналисту, основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Когда я начал говорить по поводу масок качественных, респираторов, костюмов медико-биологической защиты в январе, в конце января, мне тут же сообщили о том, что в Украине у всех предприятий, которые это выпускали, пустые склады. Они уже все продали. Куда? Угадай. В Китай!» – сказал педиатр.

По его словам, в Китае этого не хватает.

«Китай как только это прочувствовал, стали закупать за любые деньги. Наши подсуетились и быстренько продали. У нас же здесь никто не суетится. Пойди сейчас и купи костюм медико-биологической защиты. Пойди и купи респиратор с нормальным уровнем защиты. Маску можно еще купить, где-нибудь найти. А нормальный респиратор?» – отметил Комаровский.

Он объяснил, что такие средства защиты нужны украинским врачам при работе с инфицированными коронавирусом.

«Вот коронавирус попал в стационар. Все слышали о том, от чего люди умирают. Люди умирают от воспаления легких. А теперь смотри: воспаление легких – пациента надо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Для этого надо пациента заинтубировать. Что это значит? Специальную штуку, трубку воткнуть в горло, чтобы потом к ней подключить аппарат. А теперь смотри: что будет на лице у доктора, который будет делать интубацию? Что будет на лице у доктора, который будет делать бронхоскопию? Когда ему в лицо, в глаза летят слюни, мокрота больного с коронавирусной пневмонией, что у него будет на лице в это время? Маска? Маска не защищает. Респиратор специального уровня защиты, FFP3 называется, он нужен для врачей. А теперь покажите мне, кто-нибудь из мэров, у ваших врачей это есть? Но самое же ужасное не в том, что этого нет, а в том, что мы рассказываем, что мы готовы, и в том, что врачи молчат», – считает Комаровский.

Он похлопал руками, рассказывая, что произойдет, «как только в какой-то больнице врач откроет рот» о происходящем.

«Как только главный врач откроет рот – облздрав (хлопает. – «ГОРДОН»). Как только облздрав откроет рот – МОЗ (хлопает. – «ГОРДОН»). Как только министр откроет рот – пойдет на хрен. Потому что министр что делает? Говорит: «Есть» – и выполнять! И вот эта цепочка, когда каждый человек на каждом месте превращен в молчаливое, запуганное быдло… А в медицине, извини, пожалуйста… Это когда инженер на этом заводе не нужен, он пойдет на другой. Врач ничего не умеет, как правило, кроме того, что он делает. Он ничто без своей больницы, без этого оборудования. …Он рот открыл – его выгнали на хрен. Все», – объяснил педиатр.

По его словам, речь идет не о круговой поруке.

«Это круговой страх, круговой дебилизм, круговое непонимание людей, что медицина – это… Без этого и страны нет. Давайте мы все не неотложное таки реально сделаем платным. Но каждый человек должен знать, что когда тебе плохо, авария, операция, роды, то мгновенно бесплатно все и всем всегда. Но если у нас в стране нет денег на неотложную помощь – извините, пожалуйста, значит, нет страны. Ну или страна есть – государства нет», – заявил Комаровский.

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