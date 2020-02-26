В новой версии Opera стало проще наводить порядок

26.02.2020, 19:32, Новости дня

Разработчики Opera представили новую версию браузера для компьютеров. В обновленной программе реализовано более удобное управление группами вкладок — теперь их можно объединять в пространства, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе.

Пользователи могут организовывать пространства по типу контента и персонализировать группы, давая им имена и отличительные иконки. Всего можно добавить до пяти пространств. Внутри одного окна, например, можно создать одну группу для работы, вторую для развлечений и еще одну — для других проектов.

Иконки пространств доступны в верхней части боковой панели. То, которое сейчас активно, будет отображено синим цветом.

Любую ссылку можно отправить в другое пространство, нажав по ней правой кнопкой мыши. Также пользователи могут перемещать вкладки между самими пространствами.

Помимо этого, в Opera 67 появился визуальный переключатель вкладок. Нажимая Ctrl+Tab, пользователи могут пролистывать превью открытых сайтов, не отрывая руку от клавиатуры.

Другая новая функция позволяет выявить дублирующие вкладки. Вкладки с одинаковыми адресами выделяются цветом при наведении на них курсора мыши, что позволяет легко их обнаружить и закрыть.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Матвиенко оценила новый состав правительства

28.01 / Экс-нардеп Логвинский заявил, что не получал подозрения по делу “Золотого мандарина”

02.02 / Академик Велихов надеется, что Россия станет пионером в области искусственного топлива

07.02 / Метро Москвы пожаловалось на пранки про коронавирус

21.01 / Жительница Архангельска два дня не могла выйти из кухни из-за злой кошки

10.01 / Президент и ЦИК Абхазии обвинили Верховный суд в нарушениях

17.02 / Умер бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», переживший катастрофу в Мюнхене

06.02 / Политолог назвал последствия скандального увольнения премьера Тюрингии для ФРГ

09.02 / Пассажирам лайнера World Dream, стоявшего на карантине в Гонконге, разрешили покинуть судно

23.02 / Иностранные участники «Лидеров России» рассказали о своих ожиданиях и планах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика