«Я горжусь»: в РФ стартовала акция к 75-летию Победы

26.02.2020, 19:32, Новости дня

В РФ стартовала всенародная акция-конкурс "Я горжусь", приуроченная к 75-летию Великой Победы.

На пресс-конференции, посвященной началу конкурса, приняли участие автор проекта, главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов, кинорежиссер и актер Федор Бондарчук, а также ряд других организаторов акции.

По словам Денисова, в семье которого многие воевали и погибли, идея акции родилась у него в поездках по РФ и беседах с ветеранами.

"У каждого человека в нашей стране есть своя личная, семейная история о Великой Отечественной войне. Мне кажется, народ в нашей стране за 75 лет так и не выговорился", — рассказал тележурналист.

Он подчеркнул, что главная цель акции-конкурса "Я горжусь" – создание общенародной семейной цифровой летописи Великой Отечественной войны. Люди со всех уголков РФ рассказывают на сайте "ягоржусь.рф" о своих родственниках, семейных реликвиях, памятных событиях, связанных с войной.

"Мы предлагаем зафиксировать любовь к своим близким, корням, родителям, подумать о своих детях и внуках, оставить это в цифре на долгие-долгие годы. Надеюсь, что даже на века", – высказал свое мнение Федор Бондарчук.

Начавшийся 24 февраля конкурс продлится до 2 сентября 2020 года, лучшие ролики будут показаны в эфире "Истории".

По условиям конкурса в ролике (хронометраж от трех до пяти минут) могут быть использованы фронтовые фотографии, снимки героя разных лет жизни, его награды, личные вещи, письма, семейные реликвии. Съёмки могут производиться на видеокамеры, фотоаппараты и мобильные телефоны. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Washington Examiner — ценность Украины для США исчезающе мала

08.02 / Рассекречен интерьер большого кроссовера Chery для России

15.02 / Гончарук рассказал о реакции людей на планы разместить рядом с ними эвакуированных из Китая украинцев

23.01 / Запретный город в Пекине решено закрыть из-за коронавируса

23.01 / Зеленский отказался участвовать в форуме по Холокосту в Израиле

12.02 / Распространение коронавируса: количество заболевших и выздоровевших

14.02 / Турция заявила о «нейтрализации» 63 сирийских военных в Идлибе

28.01 / Россия предупредила Нидерланды о последствиях отказа депутатов приезжать в Москву

23.01 / Новый коронавирус унес жизни 17 человек в Китае

17.02 / С лайнеров Diamond Princess и Westerdam эвакуируют пассажиров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика