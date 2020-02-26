Депутат и его помощница задержаны по подозрению в вымогательстве

26.02.2020, 19:31, Новости дня

В Евпатории задержали 41-летнего депутата городского совета и его 48-летнюю помощницу. Их подозревают в вымогательстве, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"В начале декабря 2019 года на территории муниципального пляжа Уютненского сельского поселения депутат публично озвучил дискредитирующую информацию о деятельности коммерческой организации, осуществляющей благоустройство пляжа. После этого фрагменты видеозаписи встречи депутата и населения были опубликованы в интернете", – рассказали в следственном управлении.

В январе помощница депутата предложила руководителю фирмы заплатить 1 миллион рублей. Она пообещала прекратить распространение нелицеприятной информации, если предприниматель согласится на такую сделку.

"Чтобы придать законность своей и депутата деятельности, женщина потребовала заключить медиасоглашение, где она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, – уточнили в СК. – Сам же депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность".

26 февраля дома и на рабочих местах у депутата и его ассистентки прошли обыски. Самих подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. В отношении представителя городской власти и его сообщницы возбуждено дело о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в

крупном размере (пункты "а, г" части 2 статьи 163 УК РФ).

Следствие готовится ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых.