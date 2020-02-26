Космический корабль Dragon с грузом для МКС запустят 6 марта

26.02.2020, 19:31, Разное

Космический корабль Dragon с грузом для МКС запустят 6 марта. С такой информацией выступили в NASA.

Данный полет космического объекта Dragon будет 20-м в рамках проводимого сотрудниками NASA проекта коммерческой доставки грузов на МКС. Запускаемый аппарат является изобретением компании Илона Маска SpaceX, которая начала разработку первого прототипа в 2004 году. Спустя пару лет она победила в конкурсе агентства и получила почти 400 миллионов долларов на завершение сборки и показа ракеты-носителя Falcon 9 и Dragon.

Первый коммерческий запуск Dragon к МКС состоялся в октябре 2012 года. На орбиту машину отправили с Кавенарала во Флориде. Тогда «Дракон» доставил на станцию полезный груз, в том числе и материалы для проведения экспериментов.