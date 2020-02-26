В Греции подтвердили первый случай заболевания COVID-19, заразилась посетительница «Недели моды» в Милане

26.02.2020, 19:31, Новости дня

Министерство здравоохранения Греции 26 февраля подтвердило первый случай заболевания COVID-19 в стране. Об этом сообщает Proto Thema.

Коронавирусом, который вызывает эту болезнь, заразилась 38-летняя жительница Салоник. Она предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере моды, прошлую неделю провела в Милане, где проходили показы в рамках ежегодной «Недели моды».

После возвращения ее госпитализировали с симптомами коронавируса. Тест оказался позитивным, женщина стала первым подтвержденным пациентом с COVID-19, отметили в минздраве. Ранее заражение подозревали еще у двух человек, их анализы показали отсутствие коронавируса.

Как пишет издание, вначале сообщалось, что заразившаяся женщина вернулась из Милана в Салоники на автомобиле. Однако затем выяснилось, что она воспользовалась рейсом Ryanair; всех, кто летел вместе с ней, проверят медики, пообещали в минздраве.

Муж и мать пациентки проходят обследование.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составило 44 человека.

На территории Украины заболевших нет.