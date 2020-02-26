Универсальный спойлер: вычислить злодея в фильме помогут смартфоны

26.02.2020, 19:31, Новости дня

При заключении рекламных контрактов с киностудиями в Apple прописывают пункт, который запрещает злодеям, преступникам и прочим "плохим" героям пользоваться айфонами. Приглядываясь к технике в кадре, внимательный зритель сможет сразу догадаться, какие персонажи являются положительными, а какие — отрицательными.

Об этом в интервью Vanity Fair рассказал режиссер Райан Джонсон ("Звездные войны: Последние джедаи", "Во все тяжкие"). "За это меня прямо сейчас захочет прикончить каждый кинематографист, у которого в фильме есть плохой парень, личность которого должна сохраняться в тайне", — пошутил он.

 

Эта деталь особенно важна в последней картине Джонсона "Достать ножи". Сюжет криминального детектива строится вокруг семьи писателя, который на утро после празднования 85-летия был найден мертвым. В убийстве подозревают многочисленных близких погибшего.

Сама Apple держит в тайне свою пиар-политику в фильмах и телешоу. По данным MacRumors, в компании требуют, чтобы их устройства "выставлялись в лучшем свете, в манере или контексте, который благоприятно отражается на продуктах Apple".

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Вести.Hi-tech



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