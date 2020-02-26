Экс-первая ракетка мира россиянка Шарапова завершила карьеру

26.02.2020, 19:30, Новости дня

Российская теннисистка Мария Шарапова 26 февраля в своей колонке в журнале Vogue заявила о завершении профессиональной карьеры.

«Я отдала свою жизнь теннису, а теннис дал мне жизнь. Я буду скучать по нему каждый день», – написала Шарапова.

Россиянка начала карьеру в 2002 году. В 2005-м Шарапова в первый раз стала лучшей теннисисткой планеты.

На протяжении карьеры спортсменка завоевала 32 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, в том числе в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.

Летом 2016 года Шарапову дисквалифицировали на два года из-за употребления допинга. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев.