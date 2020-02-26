Экс-первая ракетка мира россиянка Шарапова завершила карьеру

26.02.2020, 19:30, Новости дня

Российская теннисистка Мария Шарапова 26 февраля в своей колонке в журнале Vogue заявила о завершении профессиональной карьеры.

«Я отдала свою жизнь теннису, а теннис дал мне жизнь. Я буду скучать по нему каждый день», – написала Шарапова.

Россиянка начала карьеру в 2002 году. В 2005-м Шарапова в первый раз стала лучшей теннисисткой планеты.

На протяжении карьеры спортсменка завоевала 32 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, в том числе в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.

Летом 2016 года Шарапову дисквалифицировали на два года из-за употребления допинга. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / В учениях Sea Breeze в 2020 году примет участие около 20 стран

05.02 / Главархив рассекретил больше 11,5 тыс. документов о войне

26.02 / ФСБ пресекла вооруженное нападение детей на школу в Саратове

22.02 / Албания выдала боевика, воевавшего в рядах исламистов в Сирии

17.01 / Гаджеты: Zanco tiny t2 — самый крошечный телефон в мире (4 фото + видео)

15.02 / Die Zeit — Макрон готовит Европу к жизни без американского «защитника»

28.12 / В рамках обмена удерживаемыми лицами суд освободил обвиняемого в убийствах

30.01 / США не исключили роста цены нефти до 183 долларов к 2050 году

29.01 / В Израиле назвали Трампа «величайшим сионистом в истории»

03.02 / Врач объяснила, как правильно использовать медицинские маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика