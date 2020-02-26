Еще в трех странах выявлены первые случаи заражения коронавирусом

26.02.2020, 19:30, Новости дня

В Северной Македонии и Финляндии подтверждены первые случаи заражения новым коронавирусом, в обоих случаях заболевшие вернулись из Италии. Также коронавирус впервые подтвердился у пациента в Пакистане.

«Тест пациента показал положительный результат. Это первая пациентка в Северной Македонии, тест которой на этот патоген оказался положительным», – приводит Reuters слова министра здравоохранения страны Венков Филипче, информирует ТАСС.

Министр добавил, что женщина обратилась за медпомощью в среду. Пациентка недавно вернулась в страну из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса. Пассажиры, ехавшие с ней, проверяются. Гражданство женщины не уточняется.

Кроме того, первый случай заражения новым вирусом выявлен у гражданки Финляндии, которая вернулась в страну из Милана, сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

«У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице Хельсинки. Она в хорошей форме», – цитирует РИА «Новости» сообщение института.

По данным финских СМИ, зараженная женщина – гражданка Финляндии. Она сама обратилась к врачам и чувствует себя хорошо.

Также случай заражения новым коронавирусом был впервые зафиксирован в  Пакистане, сообщил телеканал Geo со ссылкой на представителя департамента здравоохранения провинции Синд.

Заболевший, по данным СМИ, недавно посещал Иран, информирует ТАСС.

Также первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Греции и Бразилии.

В Италии число жертв коронавируса достигло 12 человек,  всего в стране зафиксировано 374 случая заражения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Полякова: Оля Полякова – самый дорогостоящий артист в Украине

07.01 / Иранское телевидение сообщило о 35 жертвах давки на похоронах генерала Сулеймани

18.02 / Умерла актриса из сериалов «МЭШ» и «Сабрина — маленькая ведьма»

02.02 / Пассажирский автобус Тамбов – Воронеж вспыхнул после ДТП на трассе. Видео

17.02 / Домашнего енота, сбежавшего в Ленинградской области, нашли спустя полтора месяца

14.02 / Выкрикнувший «АУЕ» на вечеринке силовиков тюменец решил засудить СМИ

24.02 / В Китае разработали вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, однако ей требуется доработка – посол

11.02 / Россия, Китай и Куба — американский сенатор назвал виновных в венесуэльском кризисе

30.01 / За нежелание лечиться от коронавируса в Китае начнут наказывать

25.02 / Лавров счел капитуляцией проведение переговоров с террористами в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика