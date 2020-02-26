Николай Фоменко смутил фанатов фото в ванной с молодой девушкой

26.02.2020, 19:30, Разное

Николай Фоменко поделился с Instagram-фолловерами пикантными снимками, где он запечатлен с молодой красавицей в ванной комнате. Данные фотографии вызвали бурю эмоций, а 57-летнего актера иронично спросили, не дочь ли он купает.
Поклонников смутили кадры, ведь многие приняли обнаженную девушку, возлежащую в ванной с прикрытой густой пеной грудью, за новую возлюбленную Фоменко, запечатленного в халате. В адрес публикации и хозяина аккаунта посыпались ироничные комментарии, в которых подписчики открыто заявляли о возрасте актера, неподходящем для таких «романтических историй».

Обсуждение снимков продолжалось, пока их героиня не прояснила ситуацию. Как выяснилось, данные откровенные кадры сделаны на съемочной площадке нового фильма с участием Фоменко. Рядом с ним запечатлена его напарница по картине — Арина Постникова.

Напомним, Фоменко уже более 10 лет состоит в отношениях с Натальей Кутобаевой. Пара, по слухам, воспитывает двух детей – сына Василия и якобы еще одного ребенка, пол и год рождения которого не раскрывается.
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Публикация от Николай Фоменко (@nfomenkoofficial) 25 Фев 2020 в 7:08 PST



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