Активисты штаба Навального нашли у мэра Казани квартиру за 80 млн рублей. Прокуратура не признает факт коррупции

26.02.2020, 19:30, Новости дня

Прокуратура Татарстана сочла, что материалы о коррупционных нарушениях мэра Казани Ильсура Метшина, изложенные в расследовании регионального штаба Навального, не нашли подтверждения. Об этом сообщают «МБХ медиа».

По информации издания, прокуратура подтвердила, что мэр Казани Ильсур Метшин владеет квартирой за 80 млн рублей при годовом доходе 5 млн рублей. Однако признаков коррупции в этом ведомство не усмотрело. Как решили в региональной прокуратуре, указанное штабом Навального несоответствие доходов и расходов Метшина и членов его семьи при приобретении недвижимости (всего на 700 млн рублей) было проверено правоохранительными органами, но нарушений законодательства обнаружено не было.

«Мы хотим для начала ознакомиться с материалами проверки и посмотреть, что и как прокуратура проверяла. Мы ожидали такого ответа, но не думали, что ведомство ответит настолько спустя рукава», — сказал координатор казанского штаба Навального Олег Емельянов.

Напомним, в октябре прошлого года члены казанского штаба Навального опубликовали расследование о недвижимости мэра Казани Ильсура Метшина. Из материалов расследования стало известно, что в сентябре 2019 года жена мэра Казани Гульнара Метшина купила все участки земли на Фермском шоссе, принадлежащие генменеджеру ХК «Ак Барс» Равилю Шавалееву, и подарила их своим детям.

Ранее Шавалеев продал семье Метшина участок с особняком за 500 млн рублей, а также банный комплекс. Кроме того, из материалов расследования следует, что семье мэра принадлежит квартира в ЖК «Кристалл» стоимостью 80 млн рублей и дача площадью 1500 квадратных метров стоимостью 60 млн рублей.