Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT

26.02.2020, 19:26, Новости дня

Французы оценили запуск передачи о геополитике на RT France, которую будет вести экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заметила, что эта реакция показывает, что телеканал провел «отличную работу».

«Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на нашем RT France программу о геополитике», – написала она в своем Telegram.

Симоньян опубликовала комментарии французов на этот счет.

«RT France – возмутители спокойствия!;) Нас ждет хорошее шоу…», – пишет один. «Это, безусловно, дополнительный актив для RT!» – заметил еще один пользователь соцсетей во Франции. «Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом», – отметил третий. «Мне уже нравится эта передача», – выразил мнение четвертый француз.

Также она привела слова неназванного французского политика, который написал: «Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?»

«Это называется отличная работа, мсье», – ответила ему Симоньян.

Ранее стало известно, что бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе станет ведущим программы о геополитике на телеканале RT France.

В 2002–2003 годах Ален Жюйе, которому сейчас 77 лет, возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE). Работал гендиректором в международных компаниях. В СМИ выступал на стороне РФ – в частности, в истории с отравлением Скрипалей.