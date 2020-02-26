Правительство усилит ответственность за нарушение карантина по коронавирусу

26.02.2020, 19:24, Новости дня

Правительство намерено усилить ответственность за нарушение карантина по «уханьскому коронавирусу». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы оперативного штаба по контролю за инфекцией, вице-премьера Татьяну Голикову.

«Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад, но мир меняется, и мы готовы будем предложить изменения по усилению ответственности, по усилению режимов карантина», — в свою очередь сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее сообщалось, что Боткинскую больницу самовольно покинули четверо пациентов, принудительно помещенных в карантин из-за подозрений на коронавирус. Позже суд постановил принудительно поместить под медицинское наблюдение Аллу Ильину, которая сбежала первой. Вернувшаяся из Китая в конце января девушка утверждала, что четыре анализа не выявили у нее вирусной инфекции.

 

20 февраля в Москве на экскурсионном автобусе сбежала группа туристов из Китая, когда ее члены увидели, что к ним направляются полицейские и врачи. Прибывших задержали, проверили и поместили на 14-дневный карантин.

Ранее The Insider публиковал материал о том, как в России реагируют на новости о вирусе и готовятся к эпидемии: Не выходи из комнаты. Как в России готовятся к коронавирусу и при чем тут «Арбидол» и чихание в локоть.

 



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