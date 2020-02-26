Российские музыканты выступили в поддержку осужденных по делу «Сети»

26.02.2020, 19:24, Новости дня

Российские музыканты выступили в поддержку осужденных по делу «Сети». Их открытое письмо опубликовала «Афиша».

«Музыкантов в России часто обвиняли в аполитичности, в неготовности к прямому высказыванию. Так было раньше, так не должно быть сейчас», — говорится в заявлении.

Составители письма настаивают на необходимости пересмотреть приговор осужденным и тщательным образом проверить информацию об их пытках.

В числе подписавшихся музыкантов Дельфин, Каста, Макулатура, Позоры, Loqiemean, Anacondaz и многие другие.

Напомним, ранее в поддержку фигурантов дела «Сети» выступили российские учителя и преподаватели профсоюза «Учитель», режиссеры, сценаристы и художники анимационного кино, психологи, художники, театральные критики, писатели и поэты, врачи и IT-специалисты, а также представители СПЧ.

Первыми в поддержку осужденных выступили российские ученые и научные журналисты.

«Мы требуем немедленно отменить приговор по „делу ‚Сети‘“, с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования», — говорится в обращении, которое подписали более 3 тысяч человек.

К протесту присоединилась и Ассоциация независимых общественных наблюдателей. Ее сопредседатели Валерий Борщев и Лев Пономарев направили обращение к президенту, в котором заявили, что готовы предоставить объективные факты, применения к фигурантам дела «Сети» пыток.

Также накануне несколько российских книжных магазинов закрылись на один день в поддержку осужденных.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.