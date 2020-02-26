Семья Юлии Началовой не успевает поставить памятник на могиле певицы к годовщине смерти

26.02.2020, 19:21, Разное

В середине марта исполнится годовщина со дня смерти популярной эстрадной исполнительницы Юлии Началовой. Однако на её могиле по-прежнему пока стоит только деревянный крест, а семья певицы не успевает к скорбной дате установить памятник.
В годовщину смерти на Троекуровское кладбище, где похоронена Юлия Началова, придут её родные и близкие, хорошие знакомые и люди, чтящие память певицы. Известно, что семья звезды планировала поставить памятник, возможно, готов уже эскиз или завершается работа по изготовлению, но вот с установкой к сроку в любом случае возникнут проблемы. Одной из причин является регламент кладбища, согласно которому в период с ноября по март это делать запрещено.

Подобные условия, с которыми столкнулись близкие Юлии Началовой, объясняются климатическими условиями. В холодное время года почва замерзает и размораживается, выпадает и тает снег, идут дожди и прочее, а потому возводить и устанавливать какие-либо объекты специалисты не советуют из-за вероятности растрескивания, крена, деформации и падения в дальнейшем.



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