Киев ввел в школах предмет «Защита Украины»

26.02.2020, 19:19, Новости дня

Украинские власти отменили школьный предмет «Защита отечества», вместо него ученики будут проходить «Защиту Украины».

«Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет «Защита Отечества» – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защита Украины», – сообщила министр образования страны Анна Новосад, передает RT.

Она отметила, что полная трансформация подходов к экспертизе и изготовлению новых учебников займет несколько лет.

Предмет станет обязательным для изучения в 10-11 классах. На нем учеников будут учить знаниям, необходимым «для обороны страны».

В рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.