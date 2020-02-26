В Пентагоне признали подрыв военного преимущества США

26.02.2020, 19:19, Новости дня

Военное преимущество США на мировой арене подорвано, в то время как РФ и Китай усилили свои возможности, сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Мы остаемся готовыми и способными к тому, чтобы обеспечивать сдерживание от (начала, – прим. ВЗГЛЯД) войны и защитить нашу страну от нападения, поддерживать наших союзников и вести войну против любого потенциального противника <…>, однако наше конкурентное преимущество подорвано, и в этом нет никаких сомнений. Китай и РФ усиливают свои военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире», – сказал он на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

Ранее Пентагон назвал Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами для Соединенных Штатов. Также американское минобороны заявляло об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе.