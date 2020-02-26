Россия приостановила авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

26.02.2020, 19:18, Разное

С первого марта Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса. Ограничение касается всех перевозчиков, кроме «Аэрофлота» и «Авроры».

По данным РИА Новости, самолеты данных авиакомпаний продолжат летать в страну до вывоза оттуда всех граждан России. Кроме того, с 28 февраля вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана. Исключение сделано только для деловых и гуманитарных поездок, пишет ТВ Центр.