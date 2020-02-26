Харьковский горсовет вновь переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова

26.02.2020, 19:18, Новости дня

26 февраля Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение было принято 52 голосами, сообщается на сайте горсовета.

Секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый сказал, что с соответствующей инициативой выступили несколько ветеранских организаций. По его словам, в декабре 2019 года – январе 2020-го в Харькове проводили общественные слушания, в которых приняли участие 11 193 человека (население города – 1,4 млн). В поддержку переименования якобы выступили 86% опрошенных.

«Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет окончания Второй мировой войны и отмечается 75-я годовщина подписания капитуляции Германией. Решение о возвращении проспекту имени Георгия Жукова будет уместным с точки зрения празднования этих дат», – сказал Хорошковатый.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городская власть «намерена воспользоваться своим правом давать названия объектам топонимики города». Ссылаясь на «военную экспертизу», городской голова отметил, что «Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов из Украины в ходе Второй мировой войны в качестве заместителя главнокомандующего, командующего 1-м Украинским фронтом».

«Мы выбрали последовательный план действий: в рамках своих полномочий и в законодательном поле, если нужно – в суде, будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», – сказал Кернес.

«Укринформ» сообщает, что на сессии горсовета присутствовали общественные активисты, которые призывали депутатов не поддерживать переименование.

Внефракционный депутат Игорь Черняк заявил о фальсификации итогов общественного обсуждения и обещал обжаловать решение горсовета в суде.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его «историческое название». 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывается тем, что «жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны».

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.