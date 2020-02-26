Формула-1. Феттеля развернуло. Кубица с лучшим временем

26.02.2020, 19:06, Новости дня

В испанской Барселоне продолжаются тестовые заезды команд-участниц чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Утреннюю сессию четвертого тренировочного дня выиграл поляк Роберт Кубица из Alfa Romeo. Его время 1 мин. 16,942 сек.

В тройку лучших после нескольких часов гонок вошли также Пьер Гасли, напарник россиянина Даниила Квята по команде Alpha Tauri, и Алекс Албон из головной "конюшни" Red Bull. Чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes) занял 4-ю позицию.

Экс-чемпион мира Себастьян Феттель из итальянской команды Ferrari показал шестое время дня. При этом немецкий гонщик в одном из поворотов не справился с управлением и его болид развернуло. Феттелю пришлось прибегнуть к помощи стюардов, чтобы вернуться в режим движения.



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