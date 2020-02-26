Еврокомиссия предупредила Италию о высоком риске рецессии

26.02.2020, 19:06, Новости дня

Италия в настоящее время живет "на грани", предупредила Европейская комиссия, пишет Bloomberg.

Риск способности Италии рефинансировать свою огромную задолженность в среднесрочной и долгосрочной перспективе "высок", говорится в отчете органа исполнительной власти ЕС.

Даже в краткосрочной перспективе Италия подвержена рыночным колебаниям, согласно оценке макроэкономического дисбаланса между членами блока.

Такие предупреждения не новы, и Рим традиционно отказывался от указаний Брюсселя по борьбе с бюджетным дефицитом. Но сейчас существует риск рецессии, поскольку распространение смертоносного коронавирусного уже негативно сказалось на экономике Италии.

"Будучи крупным экспортером, Италия особенно подвержена влиянию мировой экономики", — сказали в комиссии.

"Большой размер государственного долга Италии делает инвесторов очень чувствительными к предполагаемым рискам", — отметили представители ЕК.

Коэффициент задолженности Италии близок к 140% ВВП, самый высокий в зоне евро после Греции.

Стоимость заимствований в стране остается низкой по сравнению с историческими уровнями, хотя облигации упали в последние дни после того, как вирусная вспышка вызвала остановку в промышленном центре страны.

Доходность 10-летних облигаций выросла в среду до 1,017%, увеличившись на этой неделе до более чем 10 базисных пунктов.

"Необходимость пролонгировать значительные суммы долга, составляющие около 20% ВВП в год, все еще подвергает государственные финансы Италии внезапному росту неприятия риска на финансовых рынках", — заявили в комиссии.

"Высокие затраты на обслуживание долга также сокращают фискальное пространство для реализации стимулирующей рост и антициклической политики", — отмечается в документах ЕК.



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