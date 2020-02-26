Студенты, проживающие на линии соприкосновения на Донбассе, будут получать социальную стипендию

26.02.2020, 19:06, Новости дня

Студентам, которые проживают на линии соприкосновения на Донбассе, будут выплачивать социальные стипендии. Об этом 26 февраля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Размер социальной стипендии будет зависеть от того, где учится студент: для студентов учреждений профессионального предвысшего образования ее размер составит 890 грн в месяц, для студентов высших учебных заведений – 1180 грн в месяц. В случае, если студент является сиротой, то размер стипендии составит 2360 грн в месяц.

«Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли», – отметил Гончарук.

Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.  

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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