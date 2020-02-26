Левандовский получил травму и выбыл на месяц

26.02.2020, 19:06, Новости дня

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский получил травму в матче с "Челси". 31-летний поляк пропустит около месяца.

Левандовский, забивший один из трех мячей в ворота "Челси" и отдавший две голевых передачи, не сможет помочь баварцам в ответной встрече. Во втором тайме Роберт получил повреждение. Характер травмы пока известен, однако чемпионы Германии сообщили, что лучший бомбардир будет лечиться около месяца.

"Бавария" крупно победила "Челси" в Лондоне 3:0 и практически решила вопрос о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако Левандовскому придётся пропустить их, а также не выйдет на поле в нескольких матчах бундеслиги. В текущем сезоне Левандовский сыграл 31 матч и забил 39 мячей.



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