На переговорах в Минске обсуждалась угроза распространения коронавируса – Олифер

26.02.2020, 19:06, Новости дня

Участники гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 26 февраля обсудили возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Украинская сторона проинформировала об установлении ею необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону», – отметила она.

Тристороння контактна група продовжує роботу над реалізацією домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в… Posted by Darka Olifer on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, число погибших составляет 44 человека.

На территории Украины заболевших нет. Министерство внутренних дел Украины 25 февраля приняло решение об обязательном температурном скрининге всех граждан, прибывающих в Украину.