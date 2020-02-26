Учебный полигон для спасателей появился в горах Сочи

26.02.2020, 19:06, Новости дня

Учебный полигон для спасателей появился в горах Сочи. Теперь здесь будут проводить занятия для тех, кто хочет научиться оказывать помощь пропавшим людям. Об этом сообщают "Вести Сочи".

Полигон расположен на высоте более 2000 метров, в непосредственной близости с лавинным постом. Здесь постоянно несет дежурство специалист-спасатель. Как рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, прибывших на тренировку обеспечат лавинным снаряжением и поставят учебные задачи.

В первую очередь, добровольцев обучают принципам поиска, обнаружения и спасения оказавшихся в лавине людей. Все занятия проходят бесплатно.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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