Медики назвали симптомы непереносимости алкоголя

26.02.2020, 19:04, Разное

У многих людей есть непереносимость на запахи, определённые продукты или блюда, но также она может быть и на алкоголь, причём как врождённая, так и приобретённая. Медики рассказали, какие симптомы указывают на проблемы с употреблением спиртных напитков.
В первую очередь для того, чтобы определить, есть ли у человека непереносимость алкоголя, следует обратить внимание на состояние после принятия небольшой дозы такого напитка. В случае, если проблема существует, может ухудшаться самочувствие и меняться цвет кожных покровов. Чем больше человек выпьет алкоголя, тем краснее будет становиться цвет лица. Также при непереносимости при употреблении спиртосодержащих напитков может резко учащаться сердцебиение, достигая примерно 120 ударов/мин.

Обычно при употреблении алкоголя артериальное давление снижается, а повышается через несколько часов, когда кровеносные сосуды начинают сужаться. У людей с непереносимостью спиртного сужение стремительнее, вследствие чего давление становится ещё выше. Последние симптомы – диарея и тошнота, причиной которых являются не испорченные продукты, а именно следствие употребления алкоголя. Медики рекомендуют людям, имеющим перечисленные признаки, полностью отказаться от «горячительных» напитков и не рисковать своим здоровьем.



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