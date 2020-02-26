В Samsung показали особенности камеры Galaxy S20 Ultra при съемке на фоне Луны

26.02.2020, 19:04, Разное

Южнокорейский бренд Samsung вскоре собирается презентовать на китайском рынке смартфон Galaxy S20 Ultra. В рамках рекламной кампании фирма продемонстрировала возможности камеры мобильного устройства.

Сотрудники Samsung обнародовали фотографии Луны, которые были сделаны с зумом 1x, 50 x и 100 x (он прозван южнокорейцами «космическим»). В результате выяснилось, что тройная камера с главным датчиком на 108 Мп не может похвастаться впечатляющими особенностями. Например, ранее энтузиасты запечатлели спутник Земли на аппарат Huawei P30 Pro, вышедший год назад. Как гласят слухи, версия P40 порадует клиентов китайской фирмы еще более внушительными показателями.

Также до начала розничной реализации стартовало распространение первого обновления прошивки премиум-смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Информаторы утверждают, что этот патч выдали для обозрения местными журналистами. Апдейт получил объем в 418 Мп, он ликвидирует баг с автоматической вспышкой, улучшает работу камеры и преобразует обновление безопасности операционной системы Android. Не исключается, что смартфоны серии S20 получат нововведение для успешного функционирования. Предварительный заказ на устройства компании открыт, розничная продажа начнется 6 марта, в РФ гаджеты появятся не раньше 13 марта.