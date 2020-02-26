Константинополь раскритиковал встречу в Амане из-за «пророссийской» церкви

26.02.2020, 18:58, Новости дня

Константинопольский патриарх Варфоломей возмутился проведением межправославной встречи в Амане из-за присутствовавшей на переговорах Церкви, «стоящей на стороне Российской Федерации».

«Если мы хотим быть верными себе и жить по Богу, дабы следовать многовековым принципам православия, то поместная Церковь должна отказаться (от присутствия на этой встрече), если там участвует поместная Церковь, стоящая на стороне Российской Федерации», – сообщил Варфоломей в послании к Иерусалимскому патриарху Феофилу, передает «Интерфакс».

В Украинской православной церкви сообщили, что на встрече принимают участие главы и представители поместных церквей, представляющих 160 млн верующих. На встрече обсуждается «украинский вопрос».

Напомним, в УПЦ сообщили, что все монастыри церкви поддерживают патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и ни один монастырь УПЦ не перешел в «новую украинскую церковь».



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