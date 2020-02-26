Веселые старты: Кейт Миддлтон приняла участие в тренировке в Олимпийском парке Лондона

26.02.2020, 18:57, Разное

Кейт Мидллтон продолжает радовать поклонников своими выходами. Минувшим вечером герцогиня Кембриджская впервые после недели каникул в Норфолке появилась на публике — вместе с принцем Уильямом они присоединились к гостям лондонского театра Ноэла Кауарда, где при поддержке Королевского фонда прошел специальный показ мюзикла «Дорогой доктор Хансен». А сегодня, спустя несколько часов после первого выхода принца Гарри с момента переезда в Канаду, она приехала к юным звездам легкой атлетики и подопечным фонда SportsAid, патроном которого Кейт является с 2013 года, и приняла участие в тренировке в Олимпийском парке Лондона. К слову, в спортивных мероприятиях Кейт приняла самое активное участие. Сперва герцогиня освоила базовые приемы бокса, а после показала отличную выдержку в забеге на короткую дистанцию.

Для неформального мероприятия Кейт составила весенний образ в зеленых тонах: «фишкой» костюма стали невероятно бюджетные темно-зеленые кюлоты Zara стоимостью всего 5,99 фунтов стерлингов, ее любимый облегающий блейзер Smythe на пару оттенков светлее и белые кроссовки. Образ, который с трудом можно назвать спортивным, дополнили естественный макияж, серьги с изумрудами и золотой медальон. Как мы помним, это не простое украшение: в нем таится семейный секрет герцога и герцогини Кембриджских.

Напомним, что в последние месяцы из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду и их отказа от выполнения королевских обязанностей на герцогов Кембриджских легла двойная нагрузка. Помимо стресса от масштабных изменений в их семье — не так давно стало известно о разводе старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса с женой спустя 12 лет брака, а несколькими днями позже прогремела новость о разводе племянника королевы графа Сноудона с супругой после 26 лет семейной жизни — им приходится чаще выходить на публику и по крупицам собирать репутацию британской короны. Из-за этого в новом, 2020 году мы стали видеть Кейт Миддлтон в несколько раз чаще. В ближайших планах у пары — официальный тур в Ирландию. Подробности будущей поездки 24 февраля опубликовал Кенсингтонский дворец.

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