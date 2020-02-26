«Манчестер Сити» подал апелляцию на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков

26.02.2020, 18:54, Новости дня

«Манчестер Сити» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за решения УЕФА дисквалифицировать клуб из еврокубков на два сезона, пишет официальный сайт CAS.

Суд зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» 26 февраля. В CAS отмечают, что сейчас невозможно назвать дату, когда будет вынесено решение в этом деле.

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на «Манчестер Сити» из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22).

В тот же день «Манчестер Сити» выступил с заявлением, где сказано, что клуб подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В текущем еврокубковом сезоне «Манчестер Сити» играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба «Реал» (Мадрид).

В июле 2016 года в «Манчестер Сити» перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.