Пентагон испугался стремления Китая «изменить мир в свою пользу»

26.02.2020, 18:51, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон.

«Главный приоритет министерства (обороны) по-прежнему Китай, правительство которого продолжает использовать и злоупотреблять дипломатической, экономической и военной силой, чтобы попытаться изменить ландшафт власти и изменить мир в свою пользу, часто за счет других», – передает его слова РИА «Новости».

Эспер напомнил, что Коммунистическая партия Китая продолжает программу модернизации вооруженных сил, в том числе в космосе, киберпространстве, электронной борьбе. Развиваются также подводные средства, истребители и бомбардировщики, ракеты дальнего радиуса действия в Китае.

«Китайские цели ясно заявлены: к 2035 году лидеры Коммунистической партии намерены завершить модернизацию вооруженных сил, а к 2049 году стать ведущей глобальной военной силой. Больше всего беспокоит то, что Китай преследует эти задачи всеми возможными средствами, включая насильственный трансфер технологий, воровство интеллектуальной собственности, кибершпионаж и коммерческие приобретения», – сообщил Эспер.

Он заявил, что против китайской экономической инициативы «Один пояс и один путь», который направлен на расширение политико-экономических связей со странами Евразии, Южной Америки и Африки.

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО должна оценить значение подъема Китая и смещения мирового баланса сил для евроатлантической безопасности и демократии.



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