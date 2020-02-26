Степаненко впервые рассказала об отношениях с Петросяном после развода

26.02.2020, 18:51, Новости дня

Телеведущая Елена Степаненко впервые после развода рассказала об отношениях с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.

По словам Степаненко, она простила экс-супруга «совершенно за все». На вопрос о том, продолжает ли она молиться за Петросяна, ведущая ответила: «Конечно, а как может быть иначе. Как было, так и есть: в моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений».

Она также рассказала в интервью изданию «Антенна», что за время после развода встречалась со своим бывшем мужем. «Конечно, он приходил, забрал все свои личные вещи из квартиры, рукописи, все, что ему нужно, все забрал. Также регулярно приходит его сотрудник Денис и забирает кассеты, которые требуются для его передач. Поэтому то, что пишут в прессе, что я его не пускаю в квартиру, это неправда», – объяснила Степаненко.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Бывшие супруги продолжают делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей.

Ранее появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Сам юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, а Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании.