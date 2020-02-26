Мнение: Жанр мемуаров

26.02.2020, 18:48, Разное

Отставленный помощник Путина Сурков дал интервью, которое внезапно широко начало обсуждаться, особенно в контексте поиска неких тайных смыслов и знаков. Однако для деспотического режима, в лояльности которому Сурков расписывается, единственная формула отношений с «бывшими» выглядит до банального простой: оказанная услуга ничего не стоит.

Любой царедворец имеет значение согласно выстроенной табели о рангах ровно до той секунды, пока он находится в обойме. Выпав из нее по любым причинам, для вертикали он превращается в пустое место. В вакуум. Политическая культура деспотий иного не приемлет — именно понимание своей полной ничтожности за пределами системы является ключевым побудительным мотивом лояльности режиму.

Выход «на пенсию» в деспотии означает лишь одно — полное обнуление всех прошлых заслуг. И даже если отставник каким-то чудом вернется во власть, его новое значение будет определяться не прежними чинами и заслугами, а тем местом, куда он будет десантирован заново.

В этом смысле любое интервью Суркова, равно как и любого иного отставника, имеют интерес только с точки зрения мемуаристки. Да и то его стоит рассматривать, исходя из очевидного желания мемуариста дать сигнал о своей полной лояльности и готовности вернуться обратно. Хотя из системы при диктатурах есть только выход. Вход — строго на общих основаниях. То есть — не для всех. И далеко не для всех, практически ни для кого.