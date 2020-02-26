Производитель американских вертолет опубликовал видео с «уничтожением» танков «Армата»

26.02.2020, 18:44, Новости дня

Производитель вертолетов Bell в США опубликовал рекламный CGI-ролик, в котором вертолет 360 Invictus уничтожает российские танки на платформе «Армата».

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Bell Flight.

В ролике вертолеты наносят удары по пехоте и бронетехнике противника, воздушные судна уничтожают четыре танка, похожих на Т-14 «Армата» и расстреливают тяжелую БМП, похожую на Т-15, передает РИА «Новости».

Также 360 Invictus успевает увернуться от ракеты ПЗРК.

«Так что же случится, если у «противника» будет больше [военных], чем один парень с ПЗРК?», – задал вопрос в комментариях под роликом один из пользователей.

«Это новое DLS (дополнение к игре – прим. ВЗГЛЯД) для Command & Conquer: Generals (компьютерная стратегия)», – пошутил другой комментатор.

В ноябре глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в Вооруженные силы в конце 2019 – начале 2020 года.

В феврале 2020 года на УВЗ сообщили, что поставки «Армат» начнутся в этом году.