Зеленский учредил «День сопротивления оккупации Крыма»

26.02.2020, 18:44, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

«Постановляю: установить на Украине «День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя», который отмечать ежегодно 26 февраля», – передает РИА «Новости» текст указа президента Украины.

Правительству Украины поручено обеспечить разработку и утвердить планы мероприятий к этой дате. Указ вступил в силу.

Предложение установить 26 февраля «Днем сопротивления крымчан российской агрессии», было озвучено еще в июле 2016 года.



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